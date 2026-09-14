ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരിനിടെ 314 കിലോമീറ്റര് അകലെവെച്ച് പാകിസ്ഥാന് വിമാനത്തെ S-400 തകര്ത്തു: പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്
ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2025-26 വര്ഷത്തെ വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 'ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്' സമയത്ത് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ S-400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം 314 കിലോമീറ്റര് അകലെവെച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യ വിമാനത്തെ തകര്ത്തു. ഉപരിതലത്തില് നിന്ന് ആകാശത്തേക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങളില് (surface-to-air engagement) ഏറ്റവും ദൂരപരിധിയിലുള്ളവയില് ഒന്നാണിത്.
ഇന്ത്യന് വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളില് നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് സുരക്ഷിതരാകാമെന്ന ശത്രുവിന്റെ ധാരണയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ ദീര്ഘദൂര വ്യോമപ്രതിരോധ ശേഷി തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നടപടിയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യന് റഡാറുകള് നിശബ്ദമായിത്തന്നെ ആ ഭീഷണിയെ നിരീക്ഷിച്ചു. തുടര്ന്ന്, ദീര്ഘദൂര പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഒരു ഉപരിതല-വായു മിസൈലിനെ അതിന്റെ പ്രവര്ത്തനപരിധിയുടെ ഏറ്റവും വിദൂരത്തുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൃത്യമായി നയിച്ചു എന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
വലിയ അകലത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങള് പോലും ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിധിയില് വരുമെന്ന് ഈ ദൗത്യം തെളിയിച്ചതായും അതില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തുടര്ന്ന് 2025 മെയ് 12-ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആദംപൂര് എയര് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷന് സന്ദര്ശിക്കുകയും ഈ ദൗത്യത്തില് പങ്കാളികളായ വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.