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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (09:49 IST)

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്‌കിയനുമായുള്ള ചര്‍ച്ച നടത്തി മോദി; നാവികരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (09:52 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നാവിഗേഷന്‍-വാണിജ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം, നാവികരുടെ സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആഗസ്ത് മാസത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും പോരാട്ടത്തില്‍ ഇടവേളയുണ്ടായ ശേഷം, യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആറുമാസം നീണ്ട സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരസ്പര ആക്രമണങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ബ്രിക്‌സ് നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
 
ഇറാനുമായുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങള്‍, ഇസ്രായേലുമായുള്ള ശക്തമായ തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധങ്ങള്‍, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദം എന്നിവ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഈ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യ അതീവ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് പാലിക്കുന്നത്.
 
ഈ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകള്‍ക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞത് 10 ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെങ്കിലും ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്രപരമായ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരമായ നിലപാട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വ്യക്തമാക്കിയതായി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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