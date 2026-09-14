ഒക്ടോബര് 9ന് ഫ്ലിപ്പ്കാര്ട്ട് 'ബിഗ് ബില്യണ് ഡേയ്സ്' സെയില്: കാത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാരണങ്ങള് ഇവയാണ്
2026 ഒക്ടോബര് 9-ന് ആരംഭിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അടുത്ത വലിയ സീസണ് വില്പ്പനയായ 'ബിഗ് ബില്യണ് ഡേയ്സ്' (Big Billion Days) ഫ്ലിപ്പ്കാര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഡീലുകളും കിഴിവുകളും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിഗ് ബില്യണ് ഡേയ്സ് ലോഗോ അടങ്ങിയ ഒരു പോസ്റ്റര് ഫ്ലിപ്പ്കാര്ട്ട് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കി. സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകള്, ടിവികള്, എസികള്, റഫ്രിജറേറ്ററുകള്, ഗൃഹോപകരണങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് മികച്ച ഡീലുകളും എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ വിലകളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തില് മെമ്മറിക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാല് വില ദിനംപ്രതി കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പുതിയൊരു സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് വാങ്ങാനോ നിലവിലുള്ളത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ആക്സിസ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കില് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കാര്ഡുകള് കൈവശമുള്ളവരും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമായ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള കിഴിവുകള് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ഫ്ലിപ്കാര്ട്ട് പ്ലസ് അംഗങ്ങള്ക്ക് 2026 ഒക്ടോബര് 8 മുതല് തന്നെ, അതായത് വില്പ്പന ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങുന്നതിന് 24 മണിക്കൂര് മുമ്പ് തന്നെ ഇതില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അതിനാല്, ഈ വില്പ്പനയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമാണ്.
നിങ്ങള് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് തിരയുകയാണെങ്കില് ഫ്ലിപ്പ്കാര്ട്ട് ബിഗ് ബില്യണ് ഡേ സെയില് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന് അനുവദിക്കുന്ന അധിക ഓഫറുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ആക്സിസ്, ഐസിഐസിഐ, എസ്ബിഐ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളില് നിന്നുള്ള മികച്ച EMI സൗകര്യങ്ങള് ഫ്ലിപ്കാര്ട്ട് സാധാരണയായി ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കില്, എളുപ്പത്തിലുള്ള EMI പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ സ്മാര്ട്ട്ഫോണോ മറ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളോ മികച്ച മോഡലുകളിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാകും.