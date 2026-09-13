പത്രസമ്മേളനത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച്, മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഭീഷണി!, ഇതേത് നാട്
ഉത്തര്പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ചോദ്യം ഉയര്ത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്.
ഉത്തര്പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ചോദ്യം ഉയര്ത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. സെപ്റ്റംബര് 12ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിളിച്ചുചേര്ത്ത പ്രസ് മീറ്റില് ശ്രീവാസ്തവ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ഇത് കാര്യമാക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ് മീറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഏറെ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നെന്നും ബുള്ഡോസര് കൊണ്ട് തന്റെ വീട് അടിച്ചുനിരത്തുമെന്ന് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ ആരോപണം. പത്രസമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയ്ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വരുന്നുണ്ട്.
UP CM left the Press Conference while a reporter kept asking him to take questions.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 12, 2026
This is exactly why we rank 157th out of 180 on Press Freedom Index. pic.twitter.com/2fArAKB1x9
അതേസമയം വിഷയത്തില് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തി. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ചോദ്യം പോലും ഉയര്ത്താന് അവസരമില്ലാത്ത വാര്ത്താസമ്മേളനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനങ്ങള് ജനാധിപത്യത്തെയാണ് ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ നടപടിക്രമം കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അതിന് ശേഷമാണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതെന്നുമാണ് സര്ക്കാര് വാദം.
Super Exclusive-— abhishek upadhyay (@upadhyayabhii) September 12, 2026
योगी से सवाल की ऐसी सज़ा दी!
महिला पत्रकार रो पड़ी!!
प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने वाली दिव्या श्रीवास्तव का इंटरव्यू।
सुनेंगे तो सिहर उठेंगे।
"मैने योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछा था।
मुझे बीजेपी दफ्तर में घेर लिया। बहुत धमकाया।
कहा-… pic.twitter.com/HglLHLaa0d
സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് നിറയുന്നത്. പ്രസ് ഫ്രീണ്ടത്തില് ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലാണെന്നും ഭരണാധികാരികളോട് ചോദ്യം ഉയര്ത്താന് ഇന്ത്യന് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെയായെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നു.