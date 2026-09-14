ഹോർമൂസ് പ്രതിസന്ധി: ഇറാനുമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഒമാനിലെ യോഗം മാറ്റി
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് ഒമാനില് ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിര്ണ്ണായക ചര്ച്ച മാറ്റിവെച്ചു. ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കാന് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് പലതും തയ്യാറാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവസാന നിമിഷത്തില് ചര്ച്ച മാറ്റിവെച്ചത്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സംഘര്ഷം പരിഹരിക്കരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകള് ഒമാനിലെ സലാലയിലാണ് ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിനായി സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തര്, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈന്,ഒമാന്, യുഎഇ എന്നീ 6 ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ഇറാഖിനെയുമാണ് ചര്ച്ചയിലേക്ക് ഇറാന് ക്ഷണിച്ചത്. ഇറാനില് നിന്നടക്കം 8 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാര് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇറാന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല് യാതൊരുവിധമായ ചര്ച്ചയ്ക്കുമില്ലെന്ന് ബഹ്റൈന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആക്രമണവും ചര്ച്ചയും ഒന്നിച്ച് പോകാന് കഴിയില്ലെന്ന് ബഹ്റൈന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടൊപ്പം കൂടുതല് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് പിന്മാറിയതോടെയാണ് ചര്ച്ച മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്.