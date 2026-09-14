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  4. Rahul gandhi slams Gala dinner for BRICS Leaders dinner menu controversy
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (15:18 IST)

80 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരും മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ, എന്തിനാണ് ബ്രിക്സിലെ ഭക്ഷണം വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമാക്കിയത് : രാഹുൽ ഗാന്ധി

Rahul Gandhi, BRICS Menu, Non Vegitarian, India Food Diversity
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (14:27 IST)
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ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ രാഷ്ട്രതലവന്മാര്‍ക്കായുള്ള ഭക്ഷണം സസ്യാഹാരം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യയിലെ 80 ശതമാനം ആളുകളും മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എക്‌സില്‍ രാഹുല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോലെ ബട്ടൂരെ തിന്നുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് രാഹുല്‍ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചത്. രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ 80 ശതമാനം മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ത്യന്‍ നോണ്‍ വെജിറ്റേറിയന്‍ ഭക്ഷണം വളരെ രുചികരമാണ്. എന്റെ സഹോദരിയുണ്ടാക്കുന്ന ചോലെ ബട്ടൂരെ പോലെ. എന്നായിരുന്നു എക്‌സില്‍ രാഹുല്‍ കുറിച്ചത്.
 
ബ്രിക്‌സില്‍ വിദേശരാഷ്ട്രതലവന്മാര്‍ക്കായുള്ള ഭക്ഷണം വെജിറ്റേറിയന്‍ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ കുറിപ്പ്. അതേസമയം ഈ പരാമര്‍ശനത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര പാര്‍ലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു രംഗത്തെത്തി. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭക്ഷണത്തില്‍ പോലും രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ത്തുകയാണെന്നും അതിഥികള്‍ ഏറെ ആസ്വദിച്ചാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരവും വൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞ സസ്യാഹാരങ്ങള്‍ കഴിച്ചതെന്നും റിജിജു എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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