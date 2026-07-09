  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Reservation needed for converts
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (10:28 IST)

മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

Tamilnadu, Tasmac, Joseph Vijay, Tamilnadu CM
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (10:28 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (10:30 IST)
google-news
മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. മതം മാറിയവര്‍ക്ക് പിന്നോക്ക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.
 
നിലവില്‍ സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പേരില്‍ അത് നിഷേധിക്കുവാന്‍ പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തില്‍ ജനിച്ച ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിക്ക് മുസ്ലിമാണെന്ന് മാത്രമേ അവകാശപ്പെടാന്‍ ആകുമെന്നും പിന്നാക്ക സംവരണ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ജനിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വംശജരല്ലാത്തവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വ അവകാശം റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

Kerala Weather: 'മഴയുണ്ടേ കുട വേണം'; എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'മഴയുണ്ടേ കുട വേണം'; എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അലർട്ട്Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഒൻപത് ജില്ലകൾക്കു ജാഗ്രതാ നിർദേശം. മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇറാന്റെ പട്ടികയില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: എയര്‍ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാന്റെ പട്ടികയില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: എയര്‍ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് അവരുടെ സീറ്റുകള്‍ക്ക് സമീപമുള്ള ബ്ലൈന്റുകള്‍ അടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. മതം മാറിയവര്‍ക്ക് പിന്നോക്ക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

എച്ച് 1 ബി വിസ തട്ടിപ്പ്, അമേരിക്കയുടെ കണ്ണില്‍ കുടുങ്ങി കോഗ്‌നിസന്റും, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം

എച്ച് 1 ബി വിസ തട്ടിപ്പ്, അമേരിക്കയുടെ കണ്ണില്‍ കുടുങ്ങി കോഗ്‌നിസന്റും, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടംവിദേശ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക തൊഴില്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന എച്ച്-1ബി (H-1B) വിസ, സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പെര്‍ം (PERM) വിസ എന്നിവയില്‍ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുഎസ് ലേബര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് (തൊഴില്‍ വകുപ്പ്) കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്.

'പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ കാണിക്കൂ': എത്തനോള്‍ വിഷയത്തില്‍ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഗഡ്കരി

'പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ കാണിക്കൂ': എത്തനോള്‍ വിഷയത്തില്‍ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഗഡ്കരിഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭമാണെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക നേട്ടങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.