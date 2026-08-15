ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കും
പശ്ചിമേഷ്യന് പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടെ ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബറില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് ഉച്ചകോടിയ്ക്കായാണ് ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.
2024 ഒക്ടോബറില് റഷ്യയിലെ കസാനില് നടന്ന ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് ഇതിന് മുന്പ് പെസെഷ്കിയാനും ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മില് ഉഭയകക്ഷി, പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളില് ചര്ച്ചകള് നടത്തിയത്. ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, യുഎഇ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 2024ലായിരുന്നു ഇറാനും ബ്രിക്സില് പൂര്ണ്ണ അംഗമായത്. കൂട്ടായ്മയില് നിലവില് 11 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥയില് അറുതി കുറിയ്ക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനപങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് ജൂണില് ഇന്ത്യയില് നടന്ന ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില് സംസാരിക്കവെ ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മേഖലയിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് കുറയ്ക്കാനായി ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഏത് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലിനെയും ഇറാന് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അരാഗ്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു.