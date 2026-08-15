ശബരിമലയില് ഭക്തര് കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി മുരളീധരന്
തിരുവനന്തപുരം, ഓഗസ്റ്റ് 15 (PTI) ശബരിമലയില് അപ്പവും അരവണയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഭക്തര് കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് ടിഡിബി പ്രസിഡന്റിന് കത്തയച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശേഖരണ പാത്രങ്ങളില് നെയ്യ് സമര്പ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി തന്റെ കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ നെയ്യ് ആറ് ടാങ്കുകളിലായാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ടാങ്കുകള് നിറയുമ്പോഴെല്ലാം അതില് നിന്ന് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ഇതിനായി സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയിലെയും ആശുപത്രികളില് ആരോഗ്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഫോറന്സിക് മെഡിസിന് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത ലബോറട്ടറികള് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മുരളീധരന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം കണ്ടെത്താന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും മലിനീകരണം പരിശോധിക്കാന് ആരോഗ്യവകുപ്പും വിഷാംശങ്ങള് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന് ഫോറന്സിക് മെഡിസിന് വകുപ്പും പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.