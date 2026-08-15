  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Minister Muraleedharan stated that the quality of ghee
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (18:40 IST)

ശബരിമലയില്‍ ഭക്തര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി മുരളീധരന്‍

Minister Muraleedharan
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (21:19 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം, ഓഗസ്റ്റ് 15 (PTI) ശബരിമലയില്‍ അപ്പവും അരവണയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഭക്തര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ ടിഡിബി പ്രസിഡന്റിന് കത്തയച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശേഖരണ പാത്രങ്ങളില്‍ നെയ്യ് സമര്‍പ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി തന്റെ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
 
ഈ നെയ്യ് ആറ് ടാങ്കുകളിലായാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ടാങ്കുകള്‍ നിറയുമ്പോഴെല്ലാം അതില്‍ നിന്ന് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
ഇതിനായി സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയിലെയും ആശുപത്രികളില്‍ ആരോഗ്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഫോറന്‍സിക് മെഡിസിന്‍ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത ലബോറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മുരളീധരന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം കണ്ടെത്താന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും മലിനീകരണം പരിശോധിക്കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പും വിഷാംശങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഫോറന്‍സിക് മെഡിസിന്‍ വകുപ്പും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കാലവർഷ മഴയിൽ 22 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ്, 7 ജില്ലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു, പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിലും കനത്ത മഴ

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

കേരളത്തിലെ എംഡിഎംഎ കേസ് അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍; അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി

കേരളത്തിലെ എംഡിഎംഎ കേസ് അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍; അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റിഅന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്ന വടകര സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എ.വി. ദിനേശിനെയാണ് കണ്ണൂര്‍ സര്‍ക്കിളിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. പതിവ് ഭരണപരമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സ്ഥലംമാറ്റമെന്നും നിലവിലുള്ള കേസുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

22.68 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി ക്ലെയിം: മെസ്സിയുടെയും അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെയും കേരള സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം

22.68 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി ക്ലെയിം: മെസ്സിയുടെയും അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെയും കേരള സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ എസ്‌ഐടി അന്വേഷണംകായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്‍. പ്രശാന്ത് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ജിഎസ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ സി. ബ്രിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണികളായ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സല്‍വാര്‍ കമീസും സാന്‍ഡലുകളും ധരിക്കാന്‍ അനുമതി

കേരളത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണികളായ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സല്‍വാര്‍ കമീസും സാന്‍ഡലുകളും ധരിക്കാന്‍ അനുമതിഗര്‍ഭകാലത്ത് സാധാരണ ട്രൗസറും ഷര്‍ട്ടും ധരിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേരള പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഐജി ഹര്‍ഷിത അട്ടലൂരിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഹിസ്ബുള്ള സ്വന്തം സിവിലിയന്മാരെ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: ലെബനനില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ നെതന്യാഹു

ഹിസ്ബുള്ള സ്വന്തം സിവിലിയന്മാരെ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: ലെബനനില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ നെതന്യാഹു'ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ നമ്മുടെ മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഹിസ്ബുള്ള ഭീകര ആസ്ഥാനം ഐഡിഎഫ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്'- പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

മൂന്ന് ഇസ്രായേല്‍ സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തിരിച്ചടി; ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില്‍ 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മൂന്ന് ഇസ്രായേല്‍ സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തിരിച്ചടി; ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില്‍ 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആക്രമണങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഇസ്രായേല്‍ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.