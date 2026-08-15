എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 16 കോച്ചുകൾ; സർവീസ് ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ; ഓണയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം
നിലവില് 8 കോച്ചുകളുമായി സര്വീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിന് പിന്വലിച്ച് 16 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സര്വീസ് മറ്റന്നാള് മുതല്. ഓണത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ തുറന്നാണ് തീരുമാനം. നിലവില് 8 കോച്ചുകളുമായി സര്വീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിന് പിന്വലിച്ച് 16 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിലവില് 8 കോച്ചുകളുമായി സര്വീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേഭാരതില് വന് തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഓണക്കാലത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മാറ്റം. 8 കോച്ചുകളുണ്ടായിരുന്നപ്പോള് 530 യാത്രക്കാര്ക്ക് മാത്രമാണ് യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നത്. 16 കോച്ചുകളിലേക്ക് ഉയര്ത്തുന്നതോടെ ഇനിമുതല് 1,128 പേര്ക്ക് ഒരേസമയം സഞ്ചരിക്കാം.
രാവിലെ 5.50ന് ബെംഗളുരുവില് നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന വന്ദേഭാരത് 1.50ന് എറണാകുളം സൗത്തിലെത്തും. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20ന് എടുക്കുന്ന ട്രെയിന് രാത്രി 11ന് ബെംഗളുരുവിലെത്തും. കെ.ആര് പുരം, സേലം, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂര്, കോയമ്പത്തൂര്, പാലക്കാട്, തൃശൂര് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകള്.