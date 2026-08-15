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  4. Rainfall Decreased in 7 Kerala Districts, While Pathanamthitta and Thiruvananthapuram Receive Excess Rain
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (17:40 IST)

കാലവർഷ മഴയിൽ 22 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ്, 7 ജില്ലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു, പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിലും കനത്ത മഴ

Kerala Weather
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (15:23 IST)
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സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ മൂലം പല പ്രദേശങ്ങള്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടും കാലവര്‍ഷത്തില്‍ 22 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവെന്ന് കണക്കുകള്‍. ജൂണ്‍ മുതല്‍ കണക്കാക്കുന്ന കാലവര്‍ഷ സീസണില്‍ സാധാരണ കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാള്‍ 22 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയത്. 7 ജില്ലകളില്‍ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അളവില്‍ കാര്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍, തെക്കന്‍ ജില്ലകളായ തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ശരാശരിയിലും ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ മഴ ലഭിച്ചു.
 
വയനാട്ടില്‍ 51 ശതമാനം മഴയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇടുക്കിയില്‍ 44 ശതമാനം മഴ കുറവുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും 2 ശതമാനം അധികം മഴ കിട്ടി. ജൂലൈ അവസാനവും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവും ലഭിച്ച തീവ്രമഴയാണ് മഴക്കുറവിനെ അല്പമെങ്കിലും മറികടക്കാന്‍ സഹായിച്ചത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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