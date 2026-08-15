കാലവർഷ മഴയിൽ 22 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ്, 7 ജില്ലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു, പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിലും കനത്ത മഴ
സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ മൂലം പല പ്രദേശങ്ങള് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടും കാലവര്ഷത്തില് 22 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവെന്ന് കണക്കുകള്. ജൂണ് മുതല് കണക്കാക്കുന്ന കാലവര്ഷ സീസണില് സാധാരണ കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാള് 22 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയത്. 7 ജില്ലകളില് സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അളവില് കാര്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്, തെക്കന് ജില്ലകളായ തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ശരാശരിയിലും ഉയര്ന്ന തോതില് മഴ ലഭിച്ചു.
വയനാട്ടില് 51 ശതമാനം മഴയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇടുക്കിയില് 44 ശതമാനം മഴ കുറവുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും 2 ശതമാനം അധികം മഴ കിട്ടി. ജൂലൈ അവസാനവും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവും ലഭിച്ച തീവ്രമഴയാണ് മഴക്കുറവിനെ അല്പമെങ്കിലും മറികടക്കാന് സഹായിച്ചത്.