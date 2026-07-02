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പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടയാന് മാത്രമാണ് ഹര്ജിയില് ശ്രമിച്ചത്; ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില്
പശുക്കളെയും കന്നുകുട്ടികളെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നയിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. മെയ് 27 ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ടി.വി.കെ സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 1958 ലെ തമിഴ്നാട് മൃഗസംരക്ഷണ നിയമത്തിന് ഇത് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വാദിച്ചു. ജോലിക്കും പ്രജനനത്തിനും യോഗ്യമല്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പശുക്കളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിയമത്തിന് അതീതമായ ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ നിരോധനം ഹൈക്കോടതി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനം വാദിച്ചു.
കോയമ്പത്തൂരിലെ ബക്രീദ് ദിനത്തില് പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടയാന് മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെയുള്ള ആദ്യ ഹര്ജിയില് ശ്രമിച്ചതെന്ന് സര്ക്കാര് വാദിച്ചു. പകരം തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ഗോവധം പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി കൂടുതല് വിശാലമായ ഉത്തരവ് നല്കി.
ബക്രീദിനപ്പുറം പ്രായോഗിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഈ വിധിക്കുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി, മുസ്ലീങ്ങള് സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലും മതപരമായ സഭകളിലും പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി ബക്രീദ് സമയത്ത് മൃഗബലി നടത്തുന്നു. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലെ നിരവധി ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളും വാര്ഷിക ഉത്സവങ്ങളില് ആചാരപരമായ മൃഗബലി നടത്തുന്നു. ലൈസന്സുള്ള അറവുശാലകളില് മാത്രം ഇത്തരം ബലിയര്പ്പണങ്ങള് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് സമുദായ നേതാക്കള് വാദിക്കുന്നു.