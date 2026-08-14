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  4. India and over 40 other countries are helping China evade tariffs imposed by Trump
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (10:29 IST)

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

peter Navarro, India,China Tariff, US Tariffs,പീറ്റർ നവാരോ,ഇന്ത്യ,ചൈന താരിഫ്, യുഎസ് താരിഫ്
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (10:31 IST)
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ഇന്ത്യയും 40 ലധികം രാജ്യങ്ങളും ചൈനയുടെ ഷാഡോ ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് നെറ്റ്വര്‍ക്ക് പങ്കാളികളാണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു. ഇത് ചൈനീസ് കയറ്റുമതിക്കാരെ യുഎസ് ഉയര്‍ന്ന തീരുവ മറികടക്കാന്‍ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങള്‍ വഴി സാധനങ്ങള്‍ കടത്തിവിടാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 
ചൈനീസ് കയറ്റുമതിക്കാര്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം മറച്ചുവെക്കുകയും അമേരിക്കന്‍ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുകയും അതേസമയം ചൈനീസ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന തീരുവ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റര്‍ നവാരോ പറഞ്ഞു.
 
റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ ശൃംഖലയില്‍ 40-ലധികം രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അവയില്‍ ഇന്ത്യ, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, ജപ്പാന്‍, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ വാഷിംഗ്ടണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളില്‍ ചിലത് ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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