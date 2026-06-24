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സ്ഫോടനത്തില് 12 ഇന്ത്യക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര് അമീറില് നിന്ന് ഫോണ് കോള്
റാസ് ലഫാന് വ്യാവസായിക മേഖലയില് ഉണ്ടായ വാതക സ്ഫോടനത്തില് 12 ഇന്ത്യക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര് തമീം ബിന് ഹമദ് അല് താനിയില് നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ് കോള് ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് സിറ്റിയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തില് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാരുടെ ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതില് ഫോണ് വിളിച്ചതിനും അനുശോചനം അറിയിച്ചതിനും ഖത്തര് അമീറിന് ഞാന് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില് ഞങ്ങള് ഇരുവരും പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവര് വേഗത്തില് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയില് ഇന്ത്യയും ഖത്തറും ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും പരസ്പരം ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,' അദ്ദേഹം എക്സില് എഴുതി.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന പതിനൊന്ന് കപ്പലുകള് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. ജൂണ് 17 ന് ഒപ്പുവച്ച കരാറിനെത്തുടര്ന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്ര പാതകളിലൊന്നിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ ചലനം തുടരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് ഒരു മാധ്യമസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.