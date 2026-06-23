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നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഒടുവില് മണ്സൂണ് മുംബൈയിലെത്തി; കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ്
മുംബൈ: മുംബെയില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് ചൊവ്വാഴ്ച എത്തി. ഇതോടെ ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പുകള് പുറപ്പെടുവിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് മുംബൈയില് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ച മഴ യഥാര്ത്ഥത്തില് മണ്സൂണിന് മുമ്പുള്ള മഴയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് മധ്യ അറബിക്കടലിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, മുംബൈ ഉള്പ്പെടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, തെലങ്കാന, ഒഡീഷ എന്നിവയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ജാര്ഖണ്ഡ്, ബീഹാര് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും കൂടുതല് മുന്നേറിയതായി IMD അറിയിച്ചു.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് അടുക്കുമ്പോള് കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്നതിനാല് മുംബൈയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റ് നിരവധി സമീപ ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച IMD ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. മുംബൈയില് മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഐഎംഡി, അടുത്ത രണ്ട്-മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില് വടക്കന് അറബിക്കടലിന്റെയും ഗുജറാത്തിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് കൂടുതല് മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ജാര്ഖണ്ഡ്, ബീഹാര് എന്നിവയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്, ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള് എന്നിവയും തുടര്ന്നുള്ള മൂന്ന്-നാല് ദിവസങ്ങളില് മണ്സൂണ് മൂടപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.