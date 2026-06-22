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ഉത്തര്പ്രദേശിലെ കോച്ചിംഗ് സെന്റര് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില് 11 പേര് മരിച്ചു, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
ലഖ്നൗ: ലഖ്നൗവില് കോച്ചിംഗ് സെന്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ വന് തീപിടുത്തത്തില് 11 പേര് മരിച്ചു. ലഖ്നൗവിലെ അലിഗഞ്ച് പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപിടുത്തമുണ്ടായത്, പിന്നീട് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടര്ന്നു.
ഒരു വാണിജ്യ മേഖലയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തില് ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി കടകളും കോച്ചിംഗ് സെന്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു. തീപിടുത്തത്തെ തുടര്ന്ന് നിരവധി പേര് കെട്ടിടത്തിനുള്ളില് കുടുങ്ങി. കോച്ചിംഗ് സെന്റര് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം നിലയില് നിന്ന് ചാടിയ നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം തീപിടുത്തം തുടര്ന്നു. പോലീസും ഫയര്ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
ഉത്തര്പ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള് അവലോകനം ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.