അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഒടുവില് മണ്സൂണ് മുംബൈയിലെത്തി; കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ്
- ഉത്തര്പ്രദേശിലെ കോച്ചിംഗ് സെന്റര് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില് 11 പേര് മരിച്ചു, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
- സ്ത്രീകളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ പുരുഷന്മാരുടെ യാത്ര, ജൂലായ് 1 മുതൽ പിഴയായി 2500 രൂപ
- ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിലെ 6 വിമത എംപിമാർ പാർട്ടി വിട്ടു, ഷിന്ദേ വിഭാഗത്തിൽ ലയിക്കും
- ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന് പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രത്തില് വന് സ്ഫോടനം; 54 പേര്ക്ക് പരിക്ക്, 18 പേരെ കാണാതായി
അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന് ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.
ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിര്മ്മാണ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണം ഉത്തര്പ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര നിര്മ്മാണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീര്ത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫണ്ടില് നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വകമാറ്റിയതായും ഭൂമി ഇടപാടുകളില് വന് അഴിമതി നടന്നതായും സര്ക്കാര് തന്നെ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയതാണ് ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന് ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന അമ്പലം തകര്ത്ത് ബാബറി മസ്ജിദ് പണിഞ്ഞുവെന്ന പ്രചാരണമാണ് ദേശീയതലത്തില് തന്നെ ഹൈന്ദവവികാരം ആളിക്കത്തിക്കാന് ബിജെപി ഉപയോഗിച്ചത്. ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതടക്കം ഒട്ടനേകം രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളാണ് അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി നടത്തിയത്. അതേ അയോധ്യക്ഷേത്രത്തില് ഭക്തര് കാണിക്കയായി സമര്പ്പിച്ച തുകയുള്പ്പടെ ക്ഷേത്രനടത്തിപ്പുകാര് അപഹരിച്ചെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് ബിജെപിക്കും സംഘപരിവാറിനും കടുത്ത അടിയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
2020ല് ക്ഷേത്ര നിര്മാണത്തിന് ഭൂമിപൂജ നിര്വഹിച്ചതും 2024ലെ പ്രാണപ്രതിഷ്ടയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യയജമാനനായതും ഹിന്ദുക്കളുടെ അട്ടിപ്പേറവകാശം തങ്ങള്ക്കാണെന്ന ബിജെപി പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ അഴിമതി ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കോട്ടം വരുത്തുന്നതാണ്.ഉത്തര്പ്രദേശിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയും (SP) കോണ്ഗ്രസും സംയുക്തമായാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉയര്ത്തിയതെങ്കിലും നിലവില് സംഘപരിവാര് സംഘടനകള് തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലാണ്.
സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയും കോണ്ഗ്രസും വിശ്വാസ്യതയുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യോഗി സര്ക്കാരിനെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും സംസ്ഥാനം നീങ്ങുമ്പോള് അയോധ്യ വിഷയം തന്നെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ രക്ഷകര് ബിജെപി മാത്രമാണെന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നരേറ്റീവിനെ പൊളിക്കാനും അയോധ്യയിലെ കൊള്ള സാധ്യമാകുമെന്നതിനാല് ശക്തമായ നടപടികള് വേണമെന്ന് ബിജെപിക്കുള്ളില് തന്നെ അഭിപ്രായമുണ്ട്.