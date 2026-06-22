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ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിലെ 6 വിമത എംപിമാർ പാർട്ടി വിട്ടു, ഷിന്ദേ വിഭാഗത്തിൽ ലയിക്കും
നിലവില് 9 എം പിമാരാണ് ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിനുള്ളത്. ഇതില് നിന്നും 6 എം പിമാരാണ് ഷിന്ദേ പക്ഷത്തോട് ചേരുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്ര മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന(യുബിടി) വിഭാഗത്തിലെ 6 എംപിമാര് പാര്ട്ടി വിട്ടു. പാര്ട്ടി വിട്ട എം പിമാര് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിന്ദേ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയില് ലയിക്കും. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെയാകും 6 എം പിമാരും ഷിന്ദേ പക്ഷത്ത് ചേരുക. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യരാക്കപ്പെടാതിരിക്കാന് ആവശ്യമായ എണ്ണത്തോടെയാണ് എം പിമാര് ഷിന്ദേ വിഭാഗത്തില് ലയിക്കുന്നത്.
സഞ്ജയ് ദിന പാട്ടീല്, സഞ്ജയ് ദേശ്മുഖ്, സഞ്ജയ് ജാദവ്, ഭാവുസാഹേബ് വക്ചൗര്, നാഗേഷ് പാട്ടീല്-അഷ്ടികര്, ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാല്ക്കര് എന്നിവരാണ് ഷിന്ദേ പക്ഷത്തോട് ചേരുന്നത്. നിലവില് 9 എം പിമാരാണ് ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിനുള്ളത്. ഇതില് നിന്നും 6 എം പിമാരാണ് ഷിന്ദേ പക്ഷത്തോട് ചേരുന്നത്. ജൂണ് 18ന് തങ്ങള്ക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന ചില മോശം പരാമര്ശങ്ങളാണ് പാര്ട്ടി വിടാന് കാരണമായതെന്ന് ഹിംഗോളി എം പി നാഗേഷ് പാട്ടീല് അഷ്ടികര് പറഞ്ഞു. ആശയപരമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഒരു ശിവസേനയില് നിന്ന് മറ്റൊരു ശിവസേനയ്ക്കൊപ്പം പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂറുമാറ്റം ഉറപ്പിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തില് സജീവ ചര്ച്ചയായി മാറിയ ഓപ്പറേഷന് ടൈഗര് വിജയിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ഏക്നാഥ് ഷിന്ദേ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയാണ് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ പാരമ്പര്യം മുന്നൊട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്ന യഥാര്ഥ ശിവസേനയെന്നും ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബിജെപി ശിവസേനയെ ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണെന്നും തന്റേതാണ് യഥാര്ഥ ശിവസേനയെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രതികരിച്ചു.