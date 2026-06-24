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  4. Ships carrying oil and LPG to India have successfully passed through the Strait of Hormuz
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (08:22 IST)

എണ്ണയും എല്‍പിജിയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന 11 കപ്പലുകള്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വിജയകരമായി കടന്നു: വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Hormus
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (08:22 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (08:24 IST)
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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന പതിനൊന്ന് കപ്പലുകള്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 17 ന് ഒപ്പുവച്ച കരാറിനെത്തുടര്‍ന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്ര പാതകളിലൊന്നിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ ചലനം തുടരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്സ്വാള്‍ ഒരു മാധ്യമസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.
 
എംഇഎയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, കടലിടുക്ക് വിജയകരമായി കടന്ന കപ്പലുകളില്‍ 285,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വഹിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ പതാകയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ടാങ്കറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പട്ടികയില്‍ ഒരു വിദേശ പതാകയുള്ള എല്‍പിജി കാരിയര്‍, ഒരു വിദേശ പതാകയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ടാങ്കര്‍, വളം ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആറ് വിദേശ പതാകയുള്ള ബള്‍ക്ക് കാരിയറുകള്‍ എന്നിവയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 
ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന കപ്പലുകള്‍ക്കും ഉടന്‍ തന്നെ ഹോര്‍മുസ് കടക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു- ജയ്സ്വാള്‍ പറഞ്ഞു. പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫിനെ ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെയും മറ്റ് ചരക്കുകളുടെയും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ ഊര്‍ജ്ജ ഇടനാഴികളില്‍ ഒന്നായി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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