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കറുപ്പ് ധരിച്ചെത്തി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ, പാർലമെൻ്റിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം
പാര്ലമെന്റില് കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്. കഴിഞ്ഞദിവസം എംപിമാര്ക്കെതിരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം കറുപ്പണിഞ്ഞ് എത്തിയതെന്ന് കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് എംപി പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസിനൊപ്പം സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി, തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്, ആര്ജെഡി എന്നീ പാര്ട്ടികളിലെ എംപിമാരും പ്രതിഷേധത്തില് അണിചേര്ന്നു.
രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതെയായെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്തുകയാണ് സര്ക്കാര് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പാര്ലമെന്റിന് മുന്നില് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികളെയും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെയും പോലീസ് തല്ലിചതച്ചെന്നും പാര്ലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയര്ത്തുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
#WATCH | Delhi: Wearing black clothes, Opposition MPs protest on the Parliament premises.— ANI (@ANI) July 22, 2026
Earlier this morning, Congress MP Pawan Khera told ANI that all Opposition MPs are wearing black today as a mark of "protest against what they have done to the students of this country in… pic.twitter.com/ov8Q26p6hL
കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് പാര്ലമെന്റ് സമുച്ചയത്തില് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള് മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചത്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള് ഉയര്ത്തി കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ബഹളങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.