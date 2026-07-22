  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Opposition MP's from Congress,SP,TMC wore back attire protest
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (12:22 IST)

കറുപ്പ് ധരിച്ചെത്തി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ, പാർലമെൻ്റിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം

Opposition MP's, National News, Congress MP's, National News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (12:24 IST)
google-news
പാര്‍ലമെന്റില്‍ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍. കഴിഞ്ഞദിവസം എംപിമാര്‍ക്കെതിരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം കറുപ്പണിഞ്ഞ് എത്തിയതെന്ന് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപി പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ആര്‍ജെഡി എന്നീ പാര്‍ട്ടികളിലെ എംപിമാരും പ്രതിഷേധത്തില്‍ അണിചേര്‍ന്നു.
 
രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതെയായെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പാര്‍ലമെന്റിന് മുന്നില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികളെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയും പോലീസ് തല്ലിചതച്ചെന്നും പാര്‍ലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയര്‍ത്തുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
 
കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് പാര്‍ലമെന്റ് സമുച്ചയത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചത്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ബഹളങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം, വിദ്യാർഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം, വിദ്യാർഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധികേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാനും ഉടന്‍ തന്നെ രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോകണമെന്നും വിഷയം ഇരു സഭകളിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്.

നമ്മളില്ലേ! ഇറാനെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍

നമ്മളില്ലേ! ഇറാനെതിരായ യുഎസ് യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍നിലവിലെ സംഘര്‍ഷവും ടെഹ്റാനില്‍ തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദവും ഇതിനകം തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്ക് 200% തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടി

ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്ക് 200% തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളെ അമേരിക്കന്‍ മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉല്‍പ്പാദനം നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്

NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്.

സൗദി തുറമുഖങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഹൂത്തികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

സൗദി തുറമുഖങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഹൂത്തികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്ഹൂത്തികള്‍ തിങ്കളാഴ്ച സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ഒരു പുതിയ മുന്നണി തുറക്കുകയും ഗള്‍ഫിനപ്പുറമുള്ള ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിതരണത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.