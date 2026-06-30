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ഭർത്താവിനേക്കാൾ വരുമാനമുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവനാംശം നൽകേണ്ടതില്ല : കർണാടക ഹൈക്കോടതി
ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി മതിയായ വരുമാനവും സാമ്പത്തികമായി സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടെങ്കില് ഭര്ത്താവില് നിന്ന് ജീവനാംശം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്ന് കര്ണാടക ഹൈക്കോടതി. സ്ത്രീയാണെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താല് മാത്രം ജീവനാംശം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇരുകക്ഷികളുടെയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം, വരുമാനം, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഗാര്ഹിക പീഡന നിയമം, ഹിന്ദു ദത്തെടുക്കല്- ജീവനാംശം സംബന്ധിച്ച നിയമം, ക്രിമിനല് പ്രൊസീജിയര് കോഡ് എന്നിവ പ്രകാരം ഹര്ജി നല്കി എന്ന കാരണത്താല് മാത്രം ഭര്ത്താവ് ജീവനാംശം നല്കണമെന്ന് നിര്ബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നും ഓരോ കേസും പ്രത്യേകസാഹചര്യങ്ങളും തെളിവുകളും വിലയിരുത്തിവേണം തീരുമാനമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ജീവനാംശം അനുവദിക്കുന്നതില് സാമ്പത്തികമായ തെളിവുകള് നിര്ണായകമാണ്. ഭര്ത്താവിന്റെ വരുമാനം, ഇരുവരുടെയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്,ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമെ ജീവനാംശം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കാവു എന്നാണ് കര്ണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.