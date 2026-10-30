  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Putin describes Elon Musk as a 'true genius'
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (07:38 IST)

ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ 'യഥാര്‍ത്ഥ പ്രതിഭ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പുടിന്‍

putin
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (07:41 IST)
google-news
സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ (SpaceX) 'സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിന്' (Starlink) വെല്ലുവിളിയായി റഷ്യ സ്വന്തമായി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും യുഎസ് കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ശൃംഖലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ 'യഥാര്‍ത്ഥ പ്രതിഭ' എന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ലാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
 
റഷ്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഡിജിറ്റല്‍ വികസന മന്ത്രി മക്‌സുത് ഷദായേവ് നടത്തിയ അവതരണത്തിനിടെ, ഒക്ടോബര്‍ 28 ബുധനാഴ്ചയാണ് പുടിന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഭൂമിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഭ്രമണപഥത്തില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന 'സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിന്' സമാനമായ ഒരു ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ ഇതിനകം 30-ലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിച്ചതായി ഷദായേവ് അറിയിച്ചതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
 
'ഒരു നിമിഷം, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് ഞാന്‍ എടുത്തു പറയട്ടെ. ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഒരു പ്രതിഭയാണ്, അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പ്രതിഭ തന്നെയാണ്' പുടിന്‍ പറഞ്ഞതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. റഷ്യയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ അധിനിവേശത്തിനിടെ, ഉക്രെയ്‌നില്‍ സൈനിക ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ക്കും ഡ്രോണ്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കിയ 'സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക്' ശൃംഖലയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധനകള്‍ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വരുന്നത്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പാഴാക്കിയത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഡൽഹി വോട്ടർപട്ടിക: 43 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളെവിടെ ?, അർഹരായെ ആരെയും ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ഡൽഹി വോട്ടർപട്ടിക: 43 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളെവിടെ ?, അർഹരായെ ആരെയും ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅര്‍ഹരായ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടാനുള്ള അവസരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

രാജ്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ റാലിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി

രാജ്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ റാലിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപികോണ്‍ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യം നവംബര്‍ 1ന് ഡല്‍ഹി രാം ലീല മൈതാനിയില്‍ നടത്തുന്ന വന്‍ റാലിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി. രാജ്യമാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിലെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് അഭിജീത് ദീപ്‌കെയാണ് ഔദ്യോഗിക പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.

മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം: പി.ജയരാജൻ

മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം: പി.ജയരാജൻനടൻ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി.ജയരാജൻ. മമ്മൂട്ടിയെയും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ നേതാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ ജയരാജൻ അപലപിച്ചു.

സമരങ്ങളുമായി നടന്നാൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല, വിവാദ ഉത്തരവുമായി യോഗി സർക്കാർ: പ്രതിഷേധം

സമരങ്ങളുമായി നടന്നാൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല, വിവാദ ഉത്തരവുമായി യോഗി സർക്കാർ: പ്രതിഷേധംഭരണകൂടത്തെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന അക്രമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ നിന്ന് വിലക്കാമെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിലുള്ളത്.

അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആന്ധ്രയിൽ വൻനാശം: 8 മരണം, വ്യാപക കൃഷിനാശം

അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആന്ധ്രയിൽ വൻനാശം: 8 മരണം, വ്യാപക കൃഷിനാശംമരങ്ങള്‍ കടപുഴകിയും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റും ആളുകള്‍ മരിച്ചതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കിലും കാക്കിനട ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ മഴ തുടരുകയാണ്.