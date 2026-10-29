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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (19:46 IST)

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പാഴാക്കിയത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ

Local self-government institutions
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (20:08 IST)
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വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചത്. വികസനവും പൊതുക്ഷേമവുമാണ് ഇവയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. പല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതില്‍ പരാജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. 2024 മാര്‍ച്ചില്‍ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍, മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തില്‍ വരുത്തിയ കാലതാമസം മൂലം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 3,863 കോടി രൂപ പാഴായിപ്പോയെന്ന് കണ്‍ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറലിന്റെ (CAG) സമീപകാല റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 
 
ഇതൊരു ആശങ്കാജനകമായ കാര്യമാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്‍ അതത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും (ലാപ്സ് ആകും). അധികാരത്തില്‍ വരുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭരണസംവിധാനത്തില്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പതിവ് രീതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മാറ്റാന്‍ ഗൗരവകരമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ വളരെ കുറവാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഒടുവില്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ പൊതുജനങ്ങളാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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