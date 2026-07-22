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NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്
രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയത് മര്യാദകള്ക്ക് ചേരാത്ത പ്രവര്ത്തിയാണെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം കോണ്ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്. രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയത് മര്യാദകള്ക്ക് ചേരാത്ത പ്രവര്ത്തിയാണെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമരക്കാരുമായി ചര്ച്ച നടത്താന് സര്ക്കാര് തന്നെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയേയും നിയോഗിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാല് ചര്ച്ച എന്ന ആവശ്യത്തില് നിന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പെട്ടെന്ന് നിലപാട് മാറ്റിയെന്നും എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Downfall of the BJP has begun.— Mr Vicki (@ParamaTapasvii) July 21, 2026
"Democracy in India is happening right now."
-Rahul Gandhi
The people are asking questions, demanding accountability, and standing up for the Constitution. This is what a vibrant democracy looks like. ????????#RahulGandhi #Democracy #India… pic.twitter.com/bpaUnMuJVY
നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് പാര്ലമെന്റില് ചര്ച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സര്ക്കാര് സമ്മതിച്ചാല് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സര്ക്കാരിന്റെ ഉന്നത ഘടകങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച് ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതായി രാഹുല് ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നിലപാട് മാറ്റിയെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി കൂടി വേണമെന്ന പുതിയ ആവശ്യം ഉയര്ത്തിയെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറയുന്നു. ഒരു മുതിര്ന്ന നേതാവ് ഇങ്ങനെ വാക്ക് മാറ്റുന്നത് നിര്ഭാഗ്യകരമാണെന്നും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വിമര്ശിച്ചു.ALSO READ: NEET Protests : നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം കനക്കുന്നു, പ്രധാനെ കൈവിടാതെ ബിജെപി