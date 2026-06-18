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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (14:08 IST)

പുതിയ ഡാം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിജയ്, മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ കേരളത്തിനെതിരെ വിമർശനം

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ കേരളത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് ടിവികെ സര്‍ക്കാര്‍.

Tamilnadu CM Vijay
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (14:08 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (14:10 IST)
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മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ കേരളത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് ടിവികെ സര്‍ക്കാര്‍. പുതിയ അണക്കെട്ട് അനുവദിക്കില്ലെന്നും കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ തടയുമെന്നും തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കി. മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ത്തുമെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രസ്താവന. 
 
 പുതിയ അംഗങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവര്‍ണര്‍ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ടിവികെ ജാതിക്കും മതത്തിനും പണത്തിനും അതീതമായ പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. പെരിയാര്‍, അണ്ണാദുരെ, അംബേദ്കര്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു. ഡിഎംകെയ്‌ക്കെതിരെ ഗവര്‍ണര്‍ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു. മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഉയരാന്‍ കാരണം ലഹരിയൊഴിക്കാണന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ദ്വിഭാഷ നയം തുടരുമെന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.
 
 ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കും. ത്രിഭാഷ നയവുമായി കേന്ദ്രവിഹിതത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന രാഷ്ട്രീയനയം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് വിജയ് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ ദ്രാവിഡ പാര്‍ട്ടികളുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് തങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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