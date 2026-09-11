എസ്ഐആറിലൂടെ ബിജെപി ഇതുവരെ വെട്ടിമാറ്റിയത് 13.37 വോട്ടർമാരെ, കൂടുതൽ യുപിയിൽ
മൂന്നാം ഘട്ട എസ്ഐആര് കരട് പട്ടികയിലേതടക്കം തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ നീക്കിയത് 13.37 കോടി വോട്ടര്മാരെ. പരമാവധി പേര്ക്ക് വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ദൗത്യമെങ്കില് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ ശുദ്ധീകരണമെന്ന വിമര്ശനം തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ശക്തമാണ്.
2024ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് രാജ്യത്തെ ആകെ വോട്ടര്മാര് 99 കോടിയായിരുന്നു. എസ്ഐആര് 3 ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് 87 കോടിയായി കുറയും. ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇനി എസ്ഐആര് ബാക്കിയുണ്ട്. മരിച്ചുപോയവര്, സ്ഥിരമായി സ്ഥലം മാറിപോയവര്, ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില് വോട്ടുള്ളവര് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് എസ്ഐആര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയത്. എന്നാല് അക്ഷരപിശകിന്റെ പേരിലും എന്യൂമറേഷന് ഘട്ടത്തില് കൃത്യമായി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്താത്തത് കൊണ്ടും വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും ആളുകളെ വ്യാപകമായി ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് എസ്ഐആറിനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത്.
ഉത്തര്പ്രദേശില് മാത്രം 2.8 കോടി വോട്ടര്മാരും മഹാരാഷ്ട്രയില് 2.1 വോട്ടര്മാരും എസ്ഐആര് പട്ടികയിലൂടെ കുറഞ്ഞു. കേരളത്തില് 30 ലക്ഷം വോട്ടര്മാരുടെ പേരുകളാണ് എസ്ഐആറിലൂടെ ഒഴിവായത്. എസ്ഐആര് പട്ടികയില് പല പ്രമുഖരുടെയും വോട്ടുകള് നഷ്ടമായതും വിവാദമായിരുന്നു. അതേസമയം നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്ക് മുന്പ് തിരക്കിട്ടാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എസ്ഐആര് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കൃത്യമായി അപ്പീല് ചെയ്യാനോ അതുവഴി വോടര്ലിസ്റ്റില് അര്ഹതയുള്ള വോട്ടുകള് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പായി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കാനോ പല വോട്ടര്മാര്ക്കും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളില് 90 ലക്ഷം പേര്ക്കാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുന്പ് വോട്ടുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിനെതിരെ നല്കിയ അപ്പീലിലെ ആദ്യ ഘട്ട ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോള് നഷ്ടപ്പെട്ട വോട്ടുകളില് 90 ശതമാനവും പുനസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനമാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടത്തുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ഉയര്ന്നത്. പഞ്ചാബ്, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുന്പ് തന്നെയാണ് വോട്ടര് ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരണവും നടക്കുന്നത്.