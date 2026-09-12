എല്ലാം തകിടം മറിയുന്നു, ചെങ്കടലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ച് ഹൂത്തികൾ, ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ആക്രമണം, പ്രധാന ക്രൂഡ് പൈപ്പ്ലൈൻ അടച്ച് സൗദി
റിയാദ്, മദീന മേഖലകളില് വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായത്. ഇറാഖില് നിന്നാണ് ഡ്രോണുകള് എത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ചെങ്കടല് മേഖലയില് ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള് ശക്തമായതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥ തുടരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഈസ്റ്റ്- വെസ്റ്റ് എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പൈപ്പ്ലൈനിന്റെ പ്രവര്ത്തനം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചതായി സൗദി ഊര്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റിയാദ്, മദീന മേഖലകളില് വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായത്. ഇറാഖില് നിന്നാണ് ഡ്രോണുകള് എത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
സൗദിയുടെ കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയിലെ അബ്ഖൈഖ് എണ്ണപാടങ്ങളില് നിന്ന് ചെങ്കടല് തുറമുഖമായ യാന്ബുവിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയില് എത്തിക്കുന്ന 750 മൈല് നീളമുള്ള പ്രധാന പാതയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രതിദിനം 50 ലക്ഷം മുതല് 70 ലക്ഷം ബാരല് വരെ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകാന് ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പൈപ്പലൈന്. ഹോര്മൂസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെങ്കടലിലെ ഈ പൈപ്പ്ലൈനിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതിനിടെ ചെങ്കടലിന്റെ പ്രവേശനകവാടത്തിലെ തന്ത്രപരമായ പെരിം ദ്വീപ് വെള്ളിയാഴ്ച ഹൂതികള് പിടിച്ചെടുത്തതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച യെമനിലെ തുറമുഖ നഗരമായ മോഖയും ഹൂതികള് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചരക്ക് പാതയായ ബാബ് എല് മാണ്ടെബ് കടലിടുക്കിന് 80 കിലോമീറ്റര് അടുത്തെത്താന് ഹൂതികള്ക്കായിട്ടുണ്ട്. ആഗോള ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ 12 ശതമാനവും ഈ വഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഹോര്മൂസിന് ബദലായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെങ്കടലിലെ സമുദ്രപാതയും സംഘര്ഷമേഖലയായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് എണ്ണ വില കുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് വില ബാരലിന് 105 മുതല് 110 ഡോളറായി ഉയര്ന്നു.