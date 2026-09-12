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  4. Drone Attack from Iraq Targets Saudi's East-West Oil Pipeline; Iraq Sacks Military Commander, Saudi Holds Back Retaliation
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

സൗദിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാഖ്, മിലിട്ടറി കമാൻഡറെ പുറത്താക്കി, തിരിച്ചടിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൗദി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (12:25 IST)
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സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രധാന എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനായ ഈസ്റ്റ്- വെസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈന് നേരെ ഇറാഖില്‍ നിന്നുണ്ടായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു. റിയാദ്, മദീന മേഖലകളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായത്. ഇറാഖില്‍ നിന്നാണ് ഡ്രോണുകള്‍ എത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
 
സൗദിയുടെ കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ അബ്‌ഖൈഖ് എണ്ണപാടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ചെങ്കടല്‍ തുറമുഖമായ യാന്‍ബുവിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ എത്തിക്കുന്ന 750 മൈല്‍ നീളമുള്ള പ്രധാന പാതയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രതിദിനം 50 ലക്ഷം മുതല്‍ 70 ലക്ഷം ബാരല്‍ വരെ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പൈപ്പലൈന്‍. ഹോര്‍മൂസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെങ്കടലിലെ ഈ പൈപ്പ്‌ലൈനിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
 
 മദീനയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പൈപ്പ് ലൈന്‍ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കറുത്ത പുക ഉയരുന്നത് യൂറോപ്യന്‍ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെസമയം ഇറാഖില്‍ മണ്ണില്‍ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാഖ് ഭരണകൂടം രംഗത്ത് വന്നു. ഇറാഖില്‍ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ തടയാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കണമെന്ന് ഇറാഖി പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സൗദി താല്‍ക്കാലികമായി തിരിച്ചടി ഒഴിവാക്കി. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഏത് നിമിഷവും തങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്നും സൗദി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
സംഭവത്തെ ജിസിസി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ജാസിം മുഹമ്മദ് അല്‍ ബദൈവി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇറാഖ് തങ്ങളുടെ മണ്ണ് സൗദിക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൗദിക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ പിന്തുണയും ജിസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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