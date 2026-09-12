2023ല് ബ്രിക്സില് ചേരാന് പാകിസ്ഥാന് അപേക്ഷ നല്കി; ഇപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു, കാരണം ഇതാണ്
ബ്രിക്സ് (BRICS) കൂട്ടായ്മയില് അംഗത്വം നേടാന് പാകിസ്ഥാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2023-ല് ഇതിനായി ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ നല്കിയ പാകിസ്ഥാന് റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും പിന്തുണ തേടുകയും ബ്രിക്സിന്റെ പിന്തുണയുള്ള 'ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കി'ല് നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയുടെ എതിര്പ്പ് പ്രധാന തടസ്സമായി നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഇസ്ലാമാബാദ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുറത്തുതന്നെ തുടരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് അംഗത്വത്തിനായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചതിനുശേഷം ബ്രിക്സ് (BRICS) ഗണ്യമായി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാന്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവ കൂടി ചേര്ന്നതോടെ ഇത് 'ബ്രിക്സ്+' (BRICS+) ആയി മാറി. നിലവില് ലോകജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 49 ശതമാനത്തെയും, പര്ച്ചേസിംഗ് പവര് പാരിറ്റി (PPP) അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആഗോള ജിഡിപിയുടെ (GDP) 40 ശതമാനത്തെയുമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള് നേരിടുന്ന പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ സാമ്പത്തിക-ധനകാര്യ അവസരങ്ങള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മാര്ഗ്ഗമായും ബ്രിക്സിലെ അംഗത്വം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പാകിസ്ഥാന് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബ്രിക്സ് (BRICS) അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയുടെ പിന്തുണ തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും റഷ്യന് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ ടാസിനോട് റഷ്യയിലെ പാകിസ്ഥാന് അംബാസഡര് മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ജമാലി പറഞ്ഞു.
എങ്കിലും അംഗത്വത്തിനായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കത്തിന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രിക്സിന്റെ തീരുമാനങ്ങള് നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സമവായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതായത്, ഇന്ത്യയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പാകിസ്ഥാന് ഈ കൂട്ടായ്മയില് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല.