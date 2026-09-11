പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി വേഗത്തില് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന് കത്തയച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കല് വേഗത്തിലാക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കേരള സര്ക്കാരിന് കത്തയച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വീണ്ടും കത്തയച്ചു. 'പിഎം ശ്രീ' (PM SHRI) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന് കത്തയക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. കത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലഭിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്. ഷംസുദ്ദീന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
'പിഎം ശ്രീ' പദ്ധതിക്കായുള്ള ധാരണാപത്രത്തില് (MoU) കേരളം ഇതിനകം ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കാനും കത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കത്തിന് എന്ത് മറുപടി നല്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും യുഡിഎഫ് നേതൃത്വവും ചര്ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.