ഹൂതികള്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താന് സൗദി കിരീടാവകാശി ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; യുഎസ് ആവശ്യം നിരസിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്
ഹൂതികള്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് വിളിച്ച ഫോണ് കോളുകള് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് രണ്ടുതവണ നിരസിച്ചതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ആക്സിയോസ്' (Axios) റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
നിലവില് നേരിട്ട് ഇടപെടാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് പദ്ധതിയില്ലാത്തതിനാലാണ് ട്രംപ് ആ ആവശ്യം നിരസിച്ചതെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. 'തീരദേശ നഗരമായ മോഖയിലേക്ക് ഹൂതി സേന മുന്നേറുകയും സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമന് സേന പിന്മാറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വിശദീകരിക്കാന് എംബിഎസ് (MBS) ട്രംപിനെ ഫോണില് വിളിച്ചു'- യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആക്സിയോസിനോട് പറഞ്ഞു.
'ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം എംബിഎസ് വീണ്ടും വിളിക്കുകയും ഹൂതികള്ക്കെതിരെ അമേരിക്കന് ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിടണമെന്ന് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാല് യുഎസ് ഭരണകൂടം ഹൂത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും ലക്ഷ്യ ഡാറ്റയും സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നല്കുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.