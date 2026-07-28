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  4. New rules for gas cylinders from August 1
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (08:55 IST)

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍: ഇന്‍ഡെയ്ന്‍ ഗ്യാസ്, എച്ച്പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് ഗ്യാസ് എന്നിവയില്‍ അടുത്ത മാസം വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (09:06 IST)
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ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇന്‍ഡെയ്ന്‍ ഗ്യാസ്, എച്ച്പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കണം. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന വിധത്തില്‍ എണ്ണ കമ്പനികള്‍ അവരുടെ എല്‍പിജി വിലകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കും. ഇത് അടുത്ത മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍, എച്ച്പിസിഎല്‍, ബിപിസിഎല്‍ എന്നിവ എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ദിവസം 5 കിലോ, 10 കിലോ, 14.2 കിലോ, 19 കിലോ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില പരിഷ്‌കരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് എല്‍പിജി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിര്‍ത്താനോ കഴിയും.
 
എന്നിരുന്നാലും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ഉയര്‍ന്നതിനാല്‍ ഓഗസ്റ്റിലെ എല്‍പിജി വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ട്രേഡിംഗ് ഇക്കണോമിക്‌സ് അനുസരിച്ച് ജൂലൈയില്‍ ഇതുവരെ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില 40% വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് മുതല്‍ ചെങ്കടല്‍ വരെ വിതരണ തടസ്സങ്ങള്‍ വ്യാപിച്ചതാണ് പ്രധാന കാരണം.
 
പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന (പിഎംയുവൈ) പ്രകാരം എല്‍പിജി സബ്സിഡി സുഗമമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ആധാര്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇകെവൈസി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഒഎംസികളും സര്‍ക്കാരും സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം, ഇതുവരെ ഇകെവൈസി ചെയ്യാത്ത എല്‍പിജി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇകെവൈസിയുടെ ആവശ്യകത ബാധകമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങള്‍ ഒരു പിഎംയുവൈ അല്ലാത്ത ഉപഭോക്താവാണെങ്കില്‍ മുമ്പ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, എല്‍പിജി ബയോമെട്രിക് ആധാര്‍ പ്രാമാണീകരണം നടത്തേണ്ടതില്ല.
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ശ്രീനു എസ്
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