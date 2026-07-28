ഇ 20 പെട്രോൾ സുരക്ഷിതം എഞ്ചിൻ കേടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി
20 ശതമാനം എഥനോള് കലര്ത്തിയ ഇ20 പെട്രോള് എഞ്ചിന് തകരാറിന് കാരണമാകില്ലെന്ന് പെട്രോളിയം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. നീതി ആയോഗ്, വാഹന നിര്മാതാക്കള്, എആര്എഐ തുടങ്ങിയവരുമായി ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലും പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇ 20 സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.
പഴയ വാഹനങ്ങളില് ഈ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം തകരാറുകളോ ശേഷിയില് കാര്യമായ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എഥനോള് കലര്ത്തിയ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിന് തകരാറിലായതായി ഔദ്യോഗികമായ റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് വാഹനനിര്മാതാക്കള് വാറന്റി നല്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.