ബാര്ഗി അണക്കെട്ടില് ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണിതെന്ന അവകാശവാദവുമായി പ്രചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഹൃദയഭേദകമായ ചിത്രം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഈ ചിത്രം യഥാര്ത്ഥമല്ലെന്നും ദുരന്തവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ AI-യില് നിര്മ്മിച്ചതാണെന്ന് ജബല്പൂര് ഭരണകൂടം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നര്മ്മദ കായലില് സംസ്ഥാന ടൂറിസം കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാര്ത്ഥ സംഭവവുമായി ഈ ചിത്രം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ബന്ധമില്ലാത്തതാണെന്നും ജബല്പൂര് കളക്ടര് പറഞ്ഞു. ദുരന്തങ്ങള്ക്കിടെയുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരയുന്ന കുടുംബങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്ഥിരീകരിച്ച അപ്ഡേറ്റുകള് മാത്രം ആശ്രയിക്കാനും സ്ഥിരീകരണമില്ലാതെ വൈറല് ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.