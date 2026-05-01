വോട്ടെടുപ്പ് തീർന്നതും യൂ ടേൺ, ഇന്ധനവില വർധന ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ക്രൂഡോയില് വിലയില് വന്ന വര്ധനവിന്റെ ആഘാതം ഇന്ത്യന് വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയ്ക്കടുത്താണ് പൊതുമേഖലാ എണ്ണകമ്പനികള് വര്ധിപ്പിച്ചത്. പെട്രോള്, ഡീസല് വില വര്ധിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിലപാട് മാറ്റുന്ന സൂചനയാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിമാസ അവലോകന റിപ്പോര്ട്ടില് നല്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് വില ബാരലിന് 126 ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് വില 110- 11 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വില കുത്തനെ കൂടിയതിന്റെ ബാധ്യത വഹിക്കുന്നത് നിലവില് എണ്ണകമ്പനികളാണ്. ഈ നഷ്ടം ഏറെക്കാലം സഹിക്കാന് എണ്ണകമ്പനികള്ക്കാവില്ല. അതിനാല് തന്നെ പെട്രോള്, ഡീസല്,ഗാര്ഹിക എല്പിജി സിലിണ്ടര് വില വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എണ്ണകമ്പനികളുടെ സമ്മര്ദ്ദം സര്ക്കാരിന് മുകളിലുണ്ട്. എന്നാല് ഒറ്റയടിക്കുള്ള ഈ വിലവര്ധനവ് രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റിക്കും.