ശനി, 2 മെയ് 2026
മാനസികവിഭ്രാന്തിയുള്ളവര്‍ ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്: ട്രംപ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 2 മെയ് 2026 (11:37 IST)
മാനസികവിഭ്രാന്തിയുള്ളവര്‍ ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം മുന്നോട്ടുവെച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ട്രംപ് തള്ളിയിരുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ തനിക്ക് തൃപ്തിയില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പാക്കിസ്ഥാന്‍ മുഖാന്തരമാണ് ഇറാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിര്‍ദേശം കൈമാറിയത്.

അതേസമയം ഇറാന്‍ ആണവ വിഷയത്തില്‍ ഭേദഗതി നിര്‍ദ്ദേശവുമായി അമേരിക്ക രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയും ഇറാനും പരസ്പരം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ശാശ്വത സമാധാനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇറാന്‍ പറയുന്നത്. നേരത്തേ ഇറാന്റെ ഉപാധികള്‍ അമേരിക്ക തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ചര്‍ച്ചകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ അമേരിക്ക ചില ഭേദഗതികള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചര്‍ച്ചകളില്‍ തീരുമാനമാകും വരെ യുറേനിയം ശേഖരം സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റരുതെന്നും ആക്രമണം നടന്ന ആണവകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരരുതെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം.


