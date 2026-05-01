വെള്ളി, 1 മെയ് 2026
ഇന്നുമുതല്‍ രാജ്യത്ത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ വിലയില്‍ മാറ്റം: കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വര്‍ധിച്ചത് 1,147 രൂപ, എല്‍പിജി വിലകള്‍ ഇതാ

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (08:25 IST)
2026 മെയ് 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന 19 കിലോഗ്രാം എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ വിലയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്‍ ഇതുവരെയുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം, 14.2 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഗാര്‍ഹിക വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില മെയ് മാസത്തേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിര്‍ത്തി.

19 കിലോഗ്രാം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ എല്‍പിജി വില ഇതാദ്യമായി 3,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ എത്തി. കൊല്‍ക്കത്ത, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും എല്‍പിജി വില 3,300 രൂപയും 3,200 രൂപയും കടന്നിട്ടുണ്ട്. 2026 മെയ് 1 മുതല്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നഗരത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വര്‍ദ്ധനവ് 1,147 രൂപ. അതേസമയം, 2026 ഏപ്രിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുംബൈയില്‍ 1,015.5 രൂപയും തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈയില്‍ 1,013 രൂപയും ഡല്‍ഹിയില്‍ 993 രൂപയും വര്‍ദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2026 മാര്‍ച്ച് 1 ന് ശേഷം മെട്രോ നഗരങ്ങളിലുടനീളം 19 കിലോഗ്രാം എല്‍പിജി വിലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാലാമത്തെ വര്‍ദ്ധനവാണിത്.
2026 ഏപ്രിലില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ എല്‍പിജി വില 218 രൂപ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് 195.5 രൂപയാക്കി. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ രൂക്ഷമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി കാരണം 2026 മാര്‍ച്ച് 7 ന് 114.5 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. 2026 മാര്‍ച്ച് 1 ന് 28 രൂപ മുതല്‍ 31 രൂപ വരെ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായി.


