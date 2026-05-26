  4. US strikes Iran again
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (08:51 IST)

ഇറാനില്‍ വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം; ഐആര്‍ജിസി ബോട്ടുകളും മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും തകര്‍ത്തു

ഇറാനില്‍ വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. ഐ ആര്‍ ജി സി ബോട്ടുകളും മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും തകര്‍ത്തു. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടയാണ് ദക്ഷിണ ഇറാനില്‍ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്കില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ബോട്ടുകളാണ് ആക്രമിച്ചത്.
 
തങ്ങളുടെ സൈനികരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം എന്ന് അമേരിക്കയുടെ സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് അറിയിച്ചു. കടലില്‍ മൈനുകള്‍ വിരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഐആര്‍ടിസി ബോട്ടുകളും മിസൈല്‍ കേന്ദ്രവുമാണ് തകര്‍ത്തത്. അതേസമയം ആക്രമണം നിലവിലുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിന്റെ ലംഘനം അല്ലെന്ന് അമേരിക്ക പറഞ്ഞു.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

