ഇറാനില് വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം; ഐആര്ജിസി ബോട്ടുകളും മിസൈല് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും തകര്ത്തു
ഇറാനില് വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. ഐ ആര് ജി സി ബോട്ടുകളും മിസൈല് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും തകര്ത്തു. വെടിനിര്ത്തല് നിലനില്ക്കുന്നതിനിടയാണ് ദക്ഷിണ ഇറാനില് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കില് മൈനുകള് സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമിച്ച ബോട്ടുകളാണ് ആക്രമിച്ചത്.
തങ്ങളുടെ സൈനികരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം എന്ന് അമേരിക്കയുടെ സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചു. കടലില് മൈനുകള് വിരിക്കാന് ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഐആര്ടിസി ബോട്ടുകളും മിസൈല് കേന്ദ്രവുമാണ് തകര്ത്തത്. അതേസമയം ആക്രമണം നിലവിലുള്ള വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ലംഘനം അല്ലെന്ന് അമേരിക്ക പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.