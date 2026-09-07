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  4. ISRO clarifies amidst concerns regarding the private sector's role
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (08:07 IST)

സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ നീക്കമില്ല; സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകള്‍ക്കിടെ ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ വിശദീകരണം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (08:03 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി: തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ISRO) പദ്ധതിയിടുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി. ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ മേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ എതിര്‍ത്തുകൊണ്ട് ഐഎസ്ആര്‍ഒ-യിലെ വിവിധ സംഘടനകള്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. വി. നാരായണന് കത്ത് നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഈ വിശദീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
 
അത്യാധുനിക ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനം, ദേശീയവും തന്ത്രപ്രധാനവുമായ ദൗത്യങ്ങള്‍, ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം, പര്യവേക്ഷണം എന്നിവയില്‍ രാജ്യത്തെ പ്രധാന സ്ഥാപനമായി ഐഎസ്ആര്‍ഒ തുടര്‍ന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അടുത്ത തലമുറ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളില്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ (ISRO) ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി. വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുമ്പോള്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ആ മേഖലയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 
 
മറിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് വന്‍തോതിലുള്ള ഉല്‍പ്പാദനം, വാണിജ്യവല്‍ക്കരണം, നൂതനമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍, ആഗോള വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത് അത്യാധുനിക ഗവേഷണം, അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍, സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ദേശീയ ദൗത്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒയെ സഹായിക്കും. അത്യാധുനിക ഗവേഷണ-വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍, മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള ദൗത്യങ്ങള്‍, വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങള്‍, അതുപോലെ തന്നെ വിദൂര ബഹിരാകാശ-ഗ്രഹ ദൗത്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ശാസ്ത്രീയ വൈദഗ്ധ്യം ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ മേഖലകളില്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ (ISRO) പങ്ക് കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
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ശ്രീനു എസ്
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