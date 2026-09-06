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  4. Bhupesh Baghel removed from punjab charge, sachin pilot appointed
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (08:23 IST)

അഴിച്ചുപണിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്, പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍ പുറത്ത്, പകരം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനാണ് പകരം ചുമതല. പഞ്ചാബില്‍ അടുത്തവര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ചുമതലമാറ്റം.

Bhupesh Baghel,Punjab, AICC, Congress Organaisation, Punjab Elections
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (08:25 IST)
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സംഘടനാ തലത്തില്‍ അഴിച്ചുപണിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. വിവിധ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കാണ് മാറ്റം. പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് മുന്‍ ഛത്തിസ് ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഭൂപേഷ് ബാഗേലിനെ മാറ്റി. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനാണ് പകരം ചുമതല. പഞ്ചാബില്‍ അടുത്തവര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ചുമതലമാറ്റം.
 
നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നത മറികടക്കുക, പഞ്ചാബില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക എന്നീ സുപ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന് അസമിന്റെ ചുമതലയാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. മുതിര്‍ന്ന നേതാവായ രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാലയ്ക്ക് ഗുജറാത്ത്, കര്‍ണാടക എന്നിവയുടെ ചുമതല നല്‍കി.  മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി. പി വി മോഹനന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചുമതല നല്‍കി. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലാണ് ചുമതല മാറ്റം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്.ALSO READ: സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുമോ; ബസുകളുടെ കാലാവധി 25 വര്‍ഷമാക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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