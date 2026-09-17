ഒരു സാധാരണ പൗരന്റെ വീട്ടില് റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോള് പോലീസ് മുറ്റം മാത്രമാണോ പരിശോധിക്കുന്നത്: സുരേഷ് ഗോപി
തിരുവനന്തപുരം: മെസ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസില് റിപ്പോര്ട്ടര് ചാനലില് നടത്തിയ റെയ്ഡില് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്കില് പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'സാധാരണ പൗരന്റെ വീട്ടില് റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോള് പോലീസ് മുറ്റത്ത് മാത്രം നില്ക്കുകയാണോ ചെയ്യാറുള്ളത്? സാധാരണക്കാരുടെ ഫോണുകള് പിടിച്ചെടുക്കാറില്ലേ?' എന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
'ഞാനിത് പരസ്യമായിത്തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്: നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? നിങ്ങളെല്ലാം പൗരന്മാരാണ് അത്രമാത്രം. അമിത് ഷായെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങള് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഞാന് അത് കാണിച്ചുതരണോ? ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ വീട്ടില് റെയ്ഡ് നടത്തിയാല് പോലും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫോണുകള് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്. അവര് അത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എന്നോട് പറയൂ. അവര് അടുക്കളയിലും കിടപ്പുമുറിയിലും വരെ കടന്നുചെല്ലും. സീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കില് അത് പൊളിച്ച് പരിശോധിക്കും. ഇതൊന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതല് ആദായനികുതി റെയ്ഡുകളില് ഞാന് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അത് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും.' സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയിലെ ചാനല് ആസ്ഥാനം, ഉടമകളായ അഗസ്റ്റിന് സഹോദരന്മാരുടെ ഫ്ലാറ്റുകള്, പരസ്യ കമ്പനിയായ 'ഗോട്ടാഡി'ന്റെ (GOTAD) ഓഫീസ്, വയനാട്ടിലെ ഇവരുടെ തറവാട് വീട് എന്നിവിടങ്ങളില് ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടന്നു. വിദേശ കറന്സികള്, ഡിജിറ്റല് രേഖകള്, വിദേശ ബാങ്കുകള് നല്കിയ ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള് എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട്. മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര് ആന്റോ അഗസ്റ്റിനാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. 'റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി'യാണ് രണ്ടാം പ്രതി. വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ (SIT) അംഗമായ പി. വിക്രമന് നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. എഡിജിപി പി. വിജയന് തലവനായ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ (SIT) ഉദ്യോഗസ്ഥനും തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായ ബിനോയ് ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.