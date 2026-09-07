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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (07:49 IST)

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാന്‍ കഴിയില്ല, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങളുണ്ട്: സമസ്തയെ വിമര്‍ശിച്ച് കെ മുരളീധരന്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (07:52 IST)
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പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ വിമര്‍ശിച്ച മുസ്ലീം പണ്ഡിത സംഘടനയായ സമസ്തയെ കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ ഞായറാഴ്ച രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. സമൂഹത്തിന് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക്' മടങ്ങാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ സമത്വം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ സമസ്ത വിമര്‍ശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ മാന്യമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് സമസ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു. മതസംഘടനയുടെ വിമര്‍ശനം നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് മുരളീധരന്‍ പറയുകയും ആധുനിക ഇന്ത്യയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ പദവി ഉണ്ടെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.
 
'സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുരുഷന്മാരുമായി തുല്യ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അതിനാല്‍, സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കടമ. ഇപ്പോള്‍, എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 50% സംവരണം ഉണ്ട്... നമുക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാന്‍ കഴിയില്ല' -മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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