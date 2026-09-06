ഓൾഡ് മങ്ക് റമല്ല, ഫ്ലേവർ ചെയ്തുള്ള സ്പിരിറ്റ്, ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല: എഫ്എസ്എസ്എഐ കോടതിയിൽ
ഓള്ഡ് മങ്കിന്റെ നിര്മാതാക്കളായ മോഹന് റോക്കി സ്പ്രിംഗ്വാട്ടര് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് അതോറിറ്റി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജനപ്രിയ ബ്രാന്ഡായ ഓള്ഡ് മങ്കിന് നിലവിലെ രൂപത്തില് റം വില്ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡ അതോറിറ്റിയായ എഫ്എസ്എസ്എഐ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്. ന്യൂട്രല് സ്പിരിറ്റിനൊപ്പം റം ഫ്ലേവറിങ്ങ് ചേര്ത്താണ് ഓള്ഡ് മങ്ക് മദ്യം നിര്മിക്കുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഉല്പന്നത്തെ റം ഫ്ളേവേര്ഡ് സ്പിരിറ്റെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകു എന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി.
ഓള്ഡ് മങ്കിന്റെ നിര്മാതാക്കളായ മോഹന് റോക്കി സ്പ്രിംഗ്വാട്ടര് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് അതോറിറ്റി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ആക്റ്റിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര വി ഘുഗെ, ജസ്റ്റിസ് ഗൗതം എ അന്ഖണ്ഡ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഓള്ഡ് മങ്ക് ബോട്ടിലുകളില് സെവന് ഇയേഴ്സ് ഓള്ഡ് ബ്ലെന്ഡഡ് എന്ന ലേബലിനെതിരെയാണ് എഫ്എസ്എസ്എഐ ആക്ഷേപം.
ബോട്ടിലിലെ ലേബല് സാധാരണ ഉപഭോക്താവിന് ബോട്ടില് 7 വര്ഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന ധാരണയാണ് നല്കുന്നത്. മദ്യത്തിലെ ഫ്ളേവറുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ലേബലില് ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണുള്ളത്. ഇത് കണ്ടെത്താനും വായിക്കാനും പോലും പ്രയാസമാണെന്നും എഫ്എസ്എസ്എഐ കോടതിയില് അറിയിച്ചു. അതേസമയം 7 ഇയേഴ്സ് ബ്ലെന്ഡഡ് എന്ന വാചകം ഒഴിവാക്കാമെന്നും ഫ്ലേവറിങ് സംബന്ധിച്ച വിവരം വലിയ അക്ഷരത്തില് രേഖപ്പെടുത്താമെന്നും നിര്മാണകമ്പനി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസില് കോടതി സെപ്റ്റംബര് 11ന് അടുത്തവാദം കേള്ക്കും.