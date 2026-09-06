  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. FSSAI informed Bombay HC that Old Monk rum cant be sold as RUM
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (12:36 IST)

ഓൾഡ് മങ്ക് റമല്ല, ഫ്ലേവർ ചെയ്തുള്ള സ്പിരിറ്റ്, ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല: എഫ്എസ്എസ്എഐ കോടതിയിൽ

ഓള്‍ഡ് മങ്കിന്റെ നിര്‍മാതാക്കളായ മോഹന്‍ റോക്കി സ്പ്രിംഗ്വാട്ടര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് അതോറിറ്റി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

FSSAI, Old Monk, McDowell's No.1, Royal Challenge, Antiquity Blue, Bagpiper Deluxe Whisky,Liquor Ban India, Food Safety India, Alcohol Regulations
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (12:13 IST)
google-news
ജനപ്രിയ ബ്രാന്‍ഡായ ഓള്‍ഡ് മങ്കിന് നിലവിലെ രൂപത്തില്‍ റം വില്‍ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡ അതോറിറ്റിയായ എഫ്എസ്എസ്എഐ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍. ന്യൂട്രല്‍ സ്പിരിറ്റിനൊപ്പം റം ഫ്‌ലേവറിങ്ങ് ചേര്‍ത്താണ് ഓള്‍ഡ് മങ്ക് മദ്യം നിര്‍മിക്കുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഉല്പന്നത്തെ റം ഫ്‌ളേവേര്‍ഡ് സ്പിരിറ്റെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകു എന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി.
 
 ഓള്‍ഡ് മങ്കിന്റെ നിര്‍മാതാക്കളായ മോഹന്‍ റോക്കി സ്പ്രിംഗ്വാട്ടര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് അതോറിറ്റി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ആക്റ്റിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര വി ഘുഗെ, ജസ്റ്റിസ് ഗൗതം എ അന്‍ഖണ്ഡ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഓള്‍ഡ് മങ്ക് ബോട്ടിലുകളില്‍ സെവന്‍ ഇയേഴ്‌സ് ഓള്‍ഡ് ബ്ലെന്‍ഡഡ് എന്ന ലേബലിനെതിരെയാണ് എഫ്എസ്എസ്എഐ ആക്ഷേപം.
 
ബോട്ടിലിലെ ലേബല്‍ സാധാരണ ഉപഭോക്താവിന് ബോട്ടില്‍ 7 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന ധാരണയാണ് നല്‍കുന്നത്. മദ്യത്തിലെ ഫ്‌ളേവറുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ലേബലില്‍ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണുള്ളത്. ഇത് കണ്ടെത്താനും വായിക്കാനും പോലും പ്രയാസമാണെന്നും എഫ്എസ്എസ്എഐ കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചു. അതേസമയം 7 ഇയേഴ്‌സ് ബ്ലെന്‍ഡഡ് എന്ന വാചകം ഒഴിവാക്കാമെന്നും ഫ്‌ലേവറിങ് സംബന്ധിച്ച വിവരം വലിയ അക്ഷരത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്താമെന്നും നിര്‍മാണകമ്പനി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസില്‍ കോടതി സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് അടുത്തവാദം കേള്‍ക്കും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി വൈകുന്നതിന് കാരണം ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം, ആരോപണവുമായി സൗരവ് ദാസ്

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി വൈകുന്നതിന് കാരണം ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം, ആരോപണവുമായി സൗരവ് ദാസ്

മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി വൈകുന്നതിന് കാരണം ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം, ആരോപണവുമായി സൗരവ് ദാസ്എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ബിജെപിയിലെ പല നേതാക്കള്‍ക്കും പാര്‍ട്ടിയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസിലായി കാണുമല്ലോ, പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി റിജിൽ മാക്കുറ്റി

എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസിലായി കാണുമല്ലോ, പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി റിജിൽ മാക്കുറ്റിചിറയന്‍കീഴില്‍ രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎല്‍എയും ജില്ലാപഞ്ചായത്തംഗം സജിത് മുട്ടപ്പലവും തമ്മില്‍ നടന്ന കയ്യാങ്കളി വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎല്‍എയെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് റിജില്‍ ചന്ദ്രന്‍ മാക്കുറ്റി.

അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടിൽ ജനം വലഞ്ഞു, വൈറ്റില കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് അർധരാത്രിയിൽ ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാർ

അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടിൽ ജനം വലഞ്ഞു, വൈറ്റില കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് അർധരാത്രിയിൽ ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാർഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വൈദ്യുതിമുടക്കം കാരണം ഉറങ്ങാന്‍ പോലും പറ്റാതായതോടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാട്ടുകാര്‍ സംഘടിച്ച് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസിലേക്കെത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ് കൂടുതല്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ എത്തിയതോടെ രംഗം വഷളായി.

രമ്യാ ഹരിദാസ് ഉൾപ്പെട്ട തമ്മിലടിയിൽ കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി, ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമവുമായി പാർട്ടി

രമ്യാ ഹരിദാസ് ഉൾപ്പെട്ട തമ്മിലടിയിൽ കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി, ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമവുമായി പാർട്ടിചിറയിന്‍കീഴില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എംഎല്‍എ രമ്യ ഹരിദാസും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത് മുട്ടപ്പലവും തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. മുന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി സംഭവം അന്വേഷിക്കും.

അഴിച്ചുപണിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്, പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍ പുറത്ത്, പകരം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്

അഴിച്ചുപണിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്, പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍ പുറത്ത്, പകരം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്സംഘടനാ തലത്തില്‍ അഴിച്ചുപണിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. വിവിധ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കാണ് മാറ്റം. പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് മുന്‍ ഛത്തിസ് ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഭൂപേഷ് ബാഗേലിനെ മാറ്റി.