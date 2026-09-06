മതം പിടിച്ച് വീണ്ടും ബിജെപി, സഹാറൻപൂർ പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കി: ലക്ഷ്യം 2027ലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മതധ്രുവീകരണം
ഉത്തര്പ്രദേശില് നിയമവാഴ്ചയും ഭരണവുമെല്ലാം ഏകാധിപത്യപരവും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധവുമായിട്ട് കാലങ്ങള് ഏറെയായി. ബുള്ഡോസര് രാജ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കുറ്റവാളികളുടെ വസ്തുവകകള് പൊളിക്കുന്ന ഏര്പ്പാട് യോഗി ന്യൂനപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് യുപിയില് കൈയ്യടികള് നേടിയിരുന്നെങ്കിലും അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ള ബിജെപിയെ ബാക്ക് സീറ്റിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 2027ല് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഭരണം ഏത് വിധേനയും നിലനിര്ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2027ലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ഹിന്ദു- മുസ്ലീം വിഷയം തന്നെ ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കാനാണ് ശ്രമം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സഹാറന്പൂര് കളക്ടറേറ്റ് വളപ്പിലെ പതിറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള പള്ളി അതിരാവിലെ വെറും മണ്ണും അവശിഷ്ടവുമായി മാറിയത്. ഏറെക്കാലമായി കേസില്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു സര്ക്കാര് നീക്കം. നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് സുപ്രീം കോടതിയില് വരെ കേസ് പോകാമെന്നിരിക്കെയാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട് ഭരണകൂടം പള്ളി പൊളിച്ച് നീക്കിയത്.
Indian authorities have demolished a mosque in Saharanpur, Uttar Pradesh, following a court ruling. The case was filed by a member of a Hindu nationalist group.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2026
Mosque authorities say the building dates back to 1911. Rights groups are questioning the legality of the decision. pic.twitter.com/yHXkbTFtZg
അതേസമയം സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പള്ളി ഒഴിപ്പിക്കാന് 20 ദിവസം സമയം കോടതി നല്കിയിരുന്നെന്നും പൊളിച്ചുനീക്കാന് ഉത്തരവില് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് പറയുന്നു. 2027ലെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില് കണ്ട് മത ധ്രുവീകരണത്തിനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് അജയ് റായിയും എസ്.പി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവും ആരോപിച്ചു.