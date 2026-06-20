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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (10:22 IST)

2047ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ സിക്കിള്‍ സെല്‍ അനീമിയ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യും: പ്രസിഡന്റ് മുര്‍മു

India will eliminate sickle cell anemia
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (10:22 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (10:23 IST)
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സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 2047 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ രാജ്യം സിക്കിള്‍ സെല്‍ അനീമിയ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുര്‍മു വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. അതേസമയം രോഗത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിന് കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
 
ഇതുവരെ 1.25 കോടി ആളുകളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ജനിതക കൗണ്‍സിലിംഗ് കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തതിന് മധ്യപ്രദേശിനെ ശ്രീമതി മുര്‍മു പ്രശംസിച്ചു. ഗോത്രവര്‍ഗ സമൂഹങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അരിവാള്‍ കോശ വിളര്‍ച്ചയുടെ വ്യാപനം പൊതുജനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പലമടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.
 
'ഒരു തലമുറയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകരുന്ന ഈ രോഗത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ചികിത്സ സാധ്യമായതിനാല്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. രോഗം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയും. അത്തരം അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്,' അവര്‍ പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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