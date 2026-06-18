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ഇന്ത്യയിലെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളെ എല് നിനോ ബാധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്; ഐഎംഡി പ്രവചനം ഇതാണ്
എല് നിനോ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസം കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിച്ചാല് ഉത്തര്പ്രദേശ് മുതല് മഹാരാഷ്ട്ര വരെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ അപകടസാധ്യത നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി, ഖാരിഫ് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധ്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എല് നിനോയുടെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടാന് സാധ്യതയുള്ള 12 കാര്ഷിക സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൃഷി മന്ത്രാലയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്: ഉത്തര്പ്രദേശ്, ബീഹാര്, ജാര്ഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കര്ണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില് 326 ജില്ലകളെ ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഴയുടെ സാധ്യതയുള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനായി ജില്ലാതല അടിയന്തര പദ്ധതികള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൃഷി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന് കൗണ്സില് ഓഫ് അഗ്രികള്ച്ചറല് റിസര്ച്ച്, സെന്ട്രല് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് ഡ്രൈലാന്ഡ് അഗ്രികള്ച്ചര്, സംസ്ഥാന കാര്ഷിക സര്വകലാശാലകള് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ പദ്ധതികള് പരിഷ്കരിക്കുന്നു.