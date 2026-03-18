ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇന്ത്യയുടെ എച്ച്പിവി വാക്‌സിന്‍ നാഴികക്കല്ല്: ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 3 ലക്ഷത്തിലധികം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:56 IST)

ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുജനാരോഗ്യരംഗത്ത് ഒരു നിര്‍ണായക മുന്നേറ്റം കുറിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ നടത്തുന്ന HPV വാക്‌സിനേഷന്‍ ഡ്രൈവ് ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. വലിയ ആഘോഷത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം പ്രതിവര്‍ഷം ആയിരക്കണക്കിന് ജീവന്‍ അപഹരിക്കുന്ന സെര്‍വിക്കല്‍ ക്യാന്‍സറിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് കൗമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള 'സ്വസ്താ നാരി' ദര്‍ശനവുമായി യോജിപ്പിച്ച് 2026 ഫെബ്രുവരി 28 ന് രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എച്ച്പിവി വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി പ്രതിവര്‍ഷം ഏകദേശം 1.2 കോടി 14 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപാതികളില്‍ സൗജന്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കി. മധ്യപ്രദേശ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, ഒഡീഷ, മിസോറാം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മുന്‍നിര സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വ്യാപകമായ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമാക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും സേവനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും വേഗത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതിലെ പരിപാടിയുടെ കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇത്തരം പുരോഗതി അടിവരയിടുന്നത്.


