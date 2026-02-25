ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
കൗമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി സൗജന്യ എച്ച്പിവി വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:56 IST)
14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപകമായി ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (HPV) വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടി ആരംഭിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. വാക്‌സിനേഷന്‍ സൗജന്യവുമായിരിക്കും. സെര്‍വിക്കല്‍ കാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന HPV ടൈപ്പ് 16, 18 എന്നിവയില്‍ നിന്നും, ടൈപ്പ് 6, 11 എന്നിവയില്‍ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യ ക്വാഡ്രിവാലന്റ് HPV വാക്‌സിന്‍ ആയ ഗാര്‍ഡാസില്‍ ഉപയോഗിക്കും.

ശുപാര്‍ശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒറ്റ ഡോസ് നല്‍കുമ്പോള്‍ ശക്തവും ഈടുനില്‍ക്കുന്നതുമായ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. എച്ച്പിവി വാക്‌സിന്‍ പരമാവധി പ്രതിരോധ ഗുണം നല്‍കുന്ന 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായ പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ടാമത്തെ കാന്‍സറാണ് സെര്‍വിക്കല്‍ ക്യാന്‍സര്‍.

പ്രതിവര്‍ഷം ഏകദേശം 80,000 പുതിയ കേസുകളും 42,000-ത്തിലധികം മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള HPV തരങ്ങള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് HPV
16 ഉം 18 ഉം, തുടര്‍ച്ചയായ അണുബാധ മൂലമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സെര്‍വിക്കല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ കേസുകളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇവ ഇന്ത്യയിലെ സെര്‍വിക്കല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ കേസുകളില്‍ 80% ത്തിലധികവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.


