സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 10 സെപ്റ്റംബര് 2025 (16:51 IST)
കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വര്ഷത്തിനിടെ, വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്ക് ആന്റി റാബിസ് വാക്സിനേഷന് നല്കുന്നതിനായി കേരള സര്ക്കാര് 4.29 കോടി രൂപ (4,29,12,118 രൂപ) ചെലവഴിച്ചു. 2016-17 മുതല് ഈ വര്ഷം ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളാണ് ഇത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് റാബിസിനും മറ്റ് വാക്സിനേഷനുകള്ക്കുമായി അനുവദിച്ച 27 കോടി രൂപയില് 4.29 കോടി രൂപ വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷനുകള്ക്കായി പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചു. വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള റാബിസ് കേസുകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
ASCAD പദ്ധതി പ്രകാരം, പ്രധാനമായും റാബിസ്, പക്ഷിപ്പനി വാക്സിനേഷനുകള് എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ജൂലൈയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്താകെ 6,80,313 ഡോസ് ആന്റി റാബിസ് വാക്സിന് സ്റ്റോക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്റ്റോക്ക് തിരുവനന്തപുരത്താണ് (1,27,400 ഡോസുകള്), ഏറ്റവും കുറവ് മലപ്പുറത്താണ് (10,660 ഡോസുകള്). വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കാക്കനാട് സ്വദേശിയായ രാജു വാഴക്കാലയാണ് വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ചത്.
ഈ കാലയളവില്, 'മൃഗരോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സഹായം' (ASCAD) പദ്ധതി പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് 15.80 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനത്തില് നിന്ന് 11.37 കോടി രൂപയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ലഭിച്ചു. ഈ വര്ഷങ്ങളില് ആകെ 42,03,390 ഡോസ് റാബിസ് വാക്സിന് വാങ്ങി, ഏറ്റവും ഉയര്ന്നത് 2024-25 വര്ഷത്തിലായിരുന്നു (10 ലക്ഷം ഡോസുകള്).