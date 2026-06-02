ഒരു ദിവസം 3,400 മരണങ്ങള്: ഇന്ത്യയിലെ കൊടും ചൂട് നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നതിലും മാരകമാണ്
താപാഘാത മരണങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പലപ്പോഴും കുറവാണ്. കാരണം ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല മരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ ലേബല് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനര്ത്ഥം മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാകാമെന്നാണ്. 2026-ലെ വേനല്ക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 45°C കടന്നിട്ടുണ്ട്.
ചൂട് എത്രത്തോളം മാരകമാകുമെന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പഠനം പുറത്തുവന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന കടുത്ത ചൂട് ഏകദേശം 3,400 അധിക മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ചൂട് തരംഗം ഏകദേശം 30,000 മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അവര് കണക്കാക്കി.
2024-ല് രാജസ്ഥാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില് 50.5°C താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള് ഡല്ഹി പോലുള്ള നഗരങ്ങളില് വര്ഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ രാത്രികള് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വര്ഷം, 2026-ല് വടക്കന്, മധ്യ, പടിഞ്ഞാറന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് സമാനമായ തീവ്രത അനുഭവപ്പെട്ടു, ഡല്ഹി, ഉത്തര്പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് കടുത്ത ചൂട് മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.