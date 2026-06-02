  4. India's heatwave is deadlier than we think
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (21:17 IST)

ഒരു ദിവസം 3,400 മരണങ്ങള്‍: ഇന്ത്യയിലെ കൊടും ചൂട് നമ്മള്‍ വിചാരിക്കുന്നതിലും മാരകമാണ്

താപാഘാത മരണങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പലപ്പോഴും കുറവാണ്. കാരണം ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല മരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ ലേബല്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനര്‍ത്ഥം മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാകാമെന്നാണ്. 2026-ലെ വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 45°C കടന്നിട്ടുണ്ട്. 
 
ചൂട് എത്രത്തോളം മാരകമാകുമെന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പഠനം പുറത്തുവന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന കടുത്ത ചൂട് ഏകദേശം 3,400 അധിക മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ചൂട് തരംഗം ഏകദേശം 30,000 മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അവര്‍ കണക്കാക്കി.
 
2024-ല്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ 50.5°C താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി പോലുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ രാത്രികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വര്‍ഷം, 2026-ല്‍ വടക്കന്‍, മധ്യ, പടിഞ്ഞാറന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സമാനമായ തീവ്രത അനുഭവപ്പെട്ടു, ഡല്‍ഹി, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കടുത്ത ചൂട് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
വേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വസ്ത്രങ്ങള്‍, ബാഗുകള്‍, ഷൂസ് എന്നിവ കാറിനു ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പരീക്ഷാ പാറ്റേണ്‍ മാറ്റുന്നത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ പി എസ് നരസിംഹ, അരവിന്ദ് കുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടികളെ എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ 4 മണിക്കാണ് സംഭവം. പാര്‍ട്ട് ടൈം ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളെയാണ് ആക്രമിച്ചത്.

അരികുവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള വിവേചനപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിഫലനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും ആരോപിച്ചു.

അന്ന് പറഞ്ഞു, 'സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കണം', ഇന്ന് 'കുറയ്ക്കില്ല'; സതീശൻ പറ്റിച്ചോ?രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ പഴയ പ്രസ്താവന. സംസ്ഥാനം ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് സതീശനു മിണ്ടാട്ടമില്ല.